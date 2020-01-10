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пятница, 10 января 2020 14:33

Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория даже не охраняется
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Вывоз обломков и тел жертв началось в день катастрофы
Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора
Территория не охраняется правоохранителями, нет ограничительной ленты.

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Территория не охраняется стражами, нет ограничительной ленты.

Об этом сообщила корреспондент CBS News Элизабет Палмер в Twitter.

"Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, практически все части самолета изъяли еще вчера", – написала она.

Также Палмер добавила, что на месте происшествия нет следователей, а местные мусорщики разбирают брошенные обломки.

Вывоз обломков и тел жертв начался в день катастрофы, пишет CBS News.

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Место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть, но после того, как они посетили место происшествия, свидетель сказал им, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Иран не сказал, куда их увезли.

"В четверг приехали грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков", – говорят свидетели.

Украинские следователи не посещали этот участок, по состоянию на полдень в пятницу, говорится в материале.

  Вывоз обломков и тел жертв началось в день катастрофы
Вывоз обломков и тел жертв началось в день катастрофы

Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора, пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо вытаскивать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации", – пишет журналист.

По его мнению, было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать.

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"Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагменты корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать. До сих пор нам не предоставили фрагментов носовой части лайнера и кабины пилотов. Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран, – о технических причинах происшествия", – добавил Бутусов.

Автор: twitter.com/elizapalme
  Территория не охраняется правоохранителями, нет ограничительной ленты.
Территория не охраняется правоохранителями, нет ограничительной ленты.

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор". Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США располагает доказательствами атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран – Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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