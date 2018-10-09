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вторник, 09 октября 2018 23:04

Мертвый иностранец провел сутки за рулем BMW

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Мертвый иностранец провел сутки за рулем BMW
В автомобиле обнаружили тело азербайджанца. Фото: Главком

В Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружили тело иностранца.

ЧП произошло на улице Ольжича, сообщил источник OBOZREVATEL.

Местные жители обратили внимание, что мужчина долгое время сидит неподвижно за рулем BMW.

Прибывшие правоохранители выяснили, что это гражданин Азербайджана. На мужчине не было видимых повреждений, однако окончательные результаты причины смерти станут ясны после судмедэкспертизы.

Тело находилось а машине более суток.

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Ранее сообщалось, что в Печерском и Днепровском районах Киева 9 октября обнаружили два тела без следов насильственной смерти.

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