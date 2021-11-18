Мертвую семью нашел 14-летний мальчик: подробности гибели родителей с четырьмя детьми

Фото: vn.npu.gov.ua

Семья, которую нашли мертвой в селе Марьяновка Хмельникского района Винницкой области, вероятно, отравилась продуктами горения.

В доме возникло сильное задымление из-за возгорания на кухне, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын супругов. Он накануне ночевал у бабушки. И перед школой решил зайти домой, пишет Vinbazar.com со ссылкой на ГСЧС области.

"По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стал "тройник" в самодельном удлинителе. В него был включен холодильник и другие электроприборы. От искр загорелись вещи вокруг", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, среди погибших - 44-летний отец и 34-летняя мать, а также четверо несовершеннолетних детей: 9-летний мальчик и трое его сестер в возрасте 6, 8 и 11 лет.

Мертвую семью из Марьяновки обнаружили 18 ноября около 8:00. Первоначально сообщалось, что семью нашла староста села. Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с примечанием "несчастный случай".