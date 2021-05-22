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суббота, 22 мая 2021 01:53

Мертвого парня-иностранца нашли мертвым в реке

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Мертвого парня-иностранца нашли мертвым в реке
Чаухан Манна нашли мертвым в реке Псел. Фото: Фейсбук

На Сумщине из реки выловили тело 20-летнего гражданина Индии по имени Чаухан Манн. Он пропал без вести 19 мая.

В тот же день в полицию сообщили, что парень ушел из общежития и не вернулся, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полицейские прочесывали территорию города, опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого.

На третий день поисков парня обнаружили мертвым в реке Псел.

Причина смерти устанавливается.

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С реки Гнилой Тикич на Звенигородщине вытащили 90-летнюю женщину, которая хотела утопиться.

Она была в отчаянии и не имела желания жить. Объяснить свои действия не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна.

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