Мэра облили кровью в кабинете

В городе Гнивань в день проведения сессии объединенной территориальной общины одного из депутатов вывезли в лес и избили. А городского голову Владимира Кулешова облили кровью в рабочем кабинете.

Фото "окровавленного" мэра и испачканного кровью портрета Шевченко активисты выложили в соцсеть, пишет vinnitsa.info.

Автор: facebook.com Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.

"Вчера перед сессией я вышел из заседания земельной комиссии, ушел в кабинет, - рассказывает Владимир Кулешов. - Тогда в кабинет зашел депутат Андрей Вербецкий, отвлекал, подготовил телефон, вел разговор о крышевании олигархов. Я сказал: если есть факты нарушения законодательства, то обращайтесь в прокуратуру. В это время вбежали четверо людей. Они за считанные секунды выплеснули на меня вещество красного цвета. То была какая-то кровь, не краска. Залили весь кабинет. Таким образом нанесли урон коммунального имущества где-то на тысяч 25: залили компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко, флаг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корь прогрессирует: почти 30 детей заболели только в одной школе

Владимир Кулешов считает, что действия совершили молодые люди от одного из депутатов, оппозиционно настроенного к работе мэрии. Конфликты и "акции" являются постоянными со времени создания ОТГ.

"С момента создания Гниванской ОТГ вошли новые депутаты, которые были оппозиционно настроены. Среди них Сергиенко - Движение Новых Сил. Сергиенко - не местный, он не написал ни одного акта, не выполняет своих депутатских обязанностей, возможно, у него какие-то другие мотивы, возможно, финансовые. Они взялись за наш, карьер, чтобы заблокировать его работу. Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Ко мне они "привязали", что я "крышую" это предприятие".

Автор: facebook.com Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.

Активисты обвиняют Гниванский карьер в том, что они поставляли России сырье на строительство Керченского моста. Мэр Гнивани говорит, что прямых поставок в Россию нет и договоров с российскими компаниями предприятие не имеет.

"У них есть продажа сырья в Молдову, Приднестровье, Украину, Беларусь, в Россию они перестали продавать щебеночную продукцию. Но любой, кто купит щебеночную продукцию в Украине, может заключить соглашение с российской компанией. Договоров поставки и прямых поставок в Российскую Федерацию Гниванский карьер не имеет. Это придумано, чтобы скомпрометировать предприятие. Еще эти люди распространяли слухи, что карьер дает высокий уровень радиации. Мы с представителями ГСЧС спускались в карьер, и специалисты зафиксировали, что в самой яме уровень радиации ниже, чем сверху".

Также Владимир Кулешов сообщил, что вчера избили депутата Гниванского городского совета, который является председателем ОО "Гниванчани".

"Как в 90-х... Его трое или четверо человек запихнули в машину, вывезли в лес, забрали телефон и избили. Он вышел на связь через два часа – его увидели знакомые, когда вышел из леса и сразу нам перезвонили. Сейчас депутат проходит медицинскую экспертизу. Эти события - это шок для местных жителей".

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области сообщили, что открыто 2 уголовных производства – по факту хулиганства и разбойного нападения.

В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната. Выяснилось, что накануне сын хозяев имел конфликт со своим знакомым из-за денежного долга.