Мэра облили кровью в кабинете

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 387
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1791
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 7623
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 4329
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1953
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 774
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 234
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9144
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2142
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
4
5
4
3
3
Масштабный оползень возле Одессы разрушил берег и приближается к курортному селу
Масштабный оползень возле Одессы разрушил берег и приближается к курортному селу
Неизвестные в балаклавах режут колеса маршруток
Неизвестные в балаклавах режут колеса маршруток
Мужчина угрожает взорвать многоэтажку
Мужчина угрожает взорвать многоэтажку
Пьяный полицейский на евробляхе влетел в отбойник
Пьяный полицейский на евробляхе влетел в отбойник
Оставили странные записки: две девушки спрыгнули с многоэтажки
Оставили странные записки: две девушки спрыгнули с многоэтажки
Видео
Все видео
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
"Жалею, что родился" - Дронов выложил свою версию событий
"Жалею, что родился" - Дронов выложил свою версию событий
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
25 вооруженных "туристов" прибыли в Одессу
25 вооруженных "туристов" прибыли в Одессу
Спешат на тот свет: в городе произошла смертельная авария
Спешат на тот свет: в городе произошла смертельная авария
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 198
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1197
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5085
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9504
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 981
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 12:56

Мэра облили кровью в кабинете

  Комментировать

В городе Гнивань в день проведения сессии объединенной территориальной общины одного из депутатов вывезли в лес и избили. А городского голову Владимира Кулешова облили кровью в рабочем кабинете.

Фото "окровавленного" мэра и испачканного кровью портрета Шевченко активисты выложили в соцсеть, пишет vinnitsa.info.

Автор: facebook.com
  Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.
Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.

"Вчера перед сессией я вышел из заседания земельной комиссии, ушел в кабинет, - рассказывает Владимир Кулешов. - Тогда в кабинет зашел депутат Андрей Вербецкий, отвлекал, подготовил телефон, вел разговор о крышевании олигархов. Я сказал: если есть факты нарушения законодательства, то обращайтесь в прокуратуру. В это время вбежали четверо людей. Они за считанные секунды выплеснули на меня вещество красного цвета. То была какая-то кровь, не краска. Залили весь кабинет. Таким образом нанесли урон коммунального имущества где-то на тысяч 25: залили компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко, флаг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корь прогрессирует: почти 30 детей заболели только в одной школе

Владимир Кулешов считает, что действия совершили молодые люди от одного из депутатов, оппозиционно настроенного к работе мэрии. Конфликты и "акции" являются постоянными со времени создания ОТГ.

"С момента создания Гниванской ОТГ вошли новые депутаты, которые были оппозиционно настроены. Среди них Сергиенко - Движение Новых Сил. Сергиенко - не местный, он не написал ни одного акта, не выполняет своих депутатских обязанностей, возможно, у него какие-то другие мотивы, возможно, финансовые. Они взялись за наш, карьер, чтобы заблокировать его работу. Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Ко мне они "привязали", что я "крышую" это предприятие".

Автор: facebook.com
  Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.
Городского голову Владимира Кулишова облили кровью в рабочем кабинете.

Активисты обвиняют Гниванский карьер в том, что они поставляли России сырье на строительство Керченского моста. Мэр Гнивани говорит, что прямых поставок в Россию нет и договоров с российскими компаниями предприятие не имеет.

"У них есть продажа сырья в Молдову, Приднестровье, Украину, Беларусь, в Россию они перестали продавать щебеночную продукцию. Но любой, кто купит щебеночную продукцию в Украине, может заключить соглашение с российской компанией. Договоров поставки и прямых поставок в Российскую Федерацию Гниванский карьер не имеет. Это придумано, чтобы скомпрометировать предприятие. Еще эти люди распространяли слухи, что карьер дает высокий уровень радиации. Мы с представителями ГСЧС спускались в карьер, и специалисты зафиксировали, что в самой яме уровень радиации ниже, чем сверху".

Также Владимир Кулешов сообщил, что вчера избили депутата Гниванского городского совета, который является председателем ОО "Гниванчани".

"Как в 90-х... Его трое или четверо человек запихнули в машину, вывезли в лес, забрали телефон и избили. Он вышел на связь через два часа – его увидели знакомые, когда вышел из леса и сразу нам перезвонили. Сейчас депутат проходит медицинскую экспертизу. Эти события - это шок для местных жителей".

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области сообщили, что открыто 2 уголовных производства – по факту хулиганства и разбойного нападения.

В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната. Выяснилось, что накануне сын хозяев имел конфликт со своим знакомым из-за денежного долга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэра облили кровью в кабинете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 136428
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 52957
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 36812
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 25402
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 24507
Происшествия
В поезде нашли мертвой пассажирку
В поезде нашли мертвой пассажирку Просмотров: 1350
Женщина жестоко избила ребенка посреди улицы
Женщина жестоко избила ребенка посреди улицы Просмотров: 675
Масштабный оползень возле Одессы разрушил берег и приближается к курортному селу
Масштабный оползень возле Одессы разрушил берег и приближается к курортному селу
4
 Просмотров: 1692
Неизвестные в балаклавах режут колеса маршруток
Неизвестные в балаклавах режут колеса маршруток
5
 Просмотров: 1242
В столичном озере нашли труп
В столичном озере нашли труп Просмотров: 837
Больше всего комментируют
6
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
3
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
Голосов: 29
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua