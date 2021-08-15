Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину

Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий.

Так, 15 августа около 16:00 стало известно, что на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в сердце. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Рядом - оружие и одна гильза.

Автор: t.me/ol_taimurzin На пороге собственного особняка в селе Вильне нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова

Было это убийство или самоубийство - устанавливается. На месте работают следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория, рассказал Gazeta.ua начальник Криворожского районного управления полиции Анатолий Щадило.

Автор: t.me/ol_taimurzin Тело обнаружили на веранде. Убили мэра или он совершил самострел - устанавливают следователи и эксперты

А 9 августа в порту "Южный" в Одессе перехватили более 60 кг кокаина, который прибыл в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС. За контрабанду задержали трех человек. Это граждане Украины, Албании и Румынии, причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета". Стоимость кокаина - $10 млн.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

10 августа в камере Луцкого следственного изолятора нашли мертвым 62-летнего Василия Пилипюка. Менее чем за месяц до этого он зарубил свою бывшую жену 56-летнюю Майю и дочь 22-летнюю Татьяну. Мужчину мог убить сокамерник. Он - спецназовец. При осмотре на теле покойного не нашли признаков насилия. Однако вскрытие показало внутренние повреждения. Мотивы убийства неизвестны.

Автор: volynnews.com В Луцке 62-летний мужчина зарубил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Менее чем за месяц его самого убили в изоляторе

Известного советского и украинского актера 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах две студентки университета им. Ивана Карпенко-Карого. Там звезда "В бой идут одни старики" работает преподавателем. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После того откликнулись и другие пострадавшие от рук актера-преподавателя. Он добивался не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. И делает это в течение 20 лет и по одной и той же схеме.

Автор: facebook.com/vladimir.talashko Народного артиста Украины 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Он все обвинения называет выдумками

Владимир Талашко обвинения против себя отвергает и называет их фейком. Не верят в сказанное и коллеги. Но в университете от работы его отстранили и проводят служебное расследование.

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13 августа в селе Заря Одесской области в ​​аварии разбились четверо оперативников областной полиции. Трое погибли. Это - майор полиции 38-летний Игорь Ольховский, подполковник полиции 45-летний Сергей Маковецкий и капитан полиции 26-летний Александр Братинов. Старшего лейтенанта полиции Виктора Колетеева госпитализировали с тяжелыми травмами. Они возвращались из Измаила, где были в командировке. В какой-то момент водитель слетел с дороги, врезался в бетонную конструкцию и авто перевернулось. Причины аварии устанавливают следователи.

Автор: facebook.com/gunp.odessa Оперативники уголовного розыска областной полиции 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и 26-летний Александр Братинов разбились по дороге из командировки

14 августа на Говерле в Ивано-Франковской области потерялся 6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи. Поднимался с тетей и бабушкой. Около 15:30 родные заметили его отсутствие. Искали самостоятельно, а затем обратились к спасателям и полицию.

Автор: if.npu.gov.ua На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился

Мальчика ищут на девяти маршрутах, задействованы почти две сотни людей, техника, семь поисковых собак. Обследуют местность и с воздуха с помощью квадрокоптера. В радиусе поиска много опасных мест - ущелья, вода, корни, через которое можно травмироваться, иногда падают камни. Спасатели обследуют маршрут и хижины, в которых можно спрятаться, но пока безрезультатно.

Автор: if.npu.gov.ua Мальчика ищут на девяти маршрутах, задействованы почти две сотни людей

В Одесской области задержали 35-летнего Ивана Будеча. Его подозревают в убийстве предпринимателя из Винницы 55-летнего Григория Барабаша. Мужчина исчез 25 июля. После объявления в розыск тело нашли в реке в Одесской области. Ему проломили голову. Личность подозреваемого установили сразу. И объявили его в розыск. Позже выяснилось, что Будеч, пока был в розыске, убил и ограбил еще и 83-летнего пенсионера с Любашевской объединенной территориальной общины в Одесской области.