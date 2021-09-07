Мэр попал в аварию

Мэр Вознесенска столкнулся с автобусом. Фото: Национальная полиция

Мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко попал в аварию.

Его Volkswagen Passat столкнулся с автобусом с детьми, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении ул. Берегового и Черняховского в Вознесенске.

Величко получил травму. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

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"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке. Событие квалифицировали по признакам статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.

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