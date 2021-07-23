Медики требовали взятки с ветеранов АТО/ООС за инвалидность

На Киевщине правоохранители разоблачили чиновника медико-социальной экспертной комиссии, который требовал деньги с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности.

Чиновник вместе с бывшим врачом воинской части требовали с ветеранов АТО и ООС до $5 тис. за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности, сообщает пресс служба Офиса генерального прокурора.

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Более 20 раз чиновник получил незаконную прибыль через сообщников и 28 пострадавших, установили правоохранители.

Зафиксировано, как участник АТО передавал части взятки $ 2,5 тыс. сообщнику.

Силовикам удалось задержать чиновника, бывшего врача воинской части и посредника после получения ими $1,5 тыс.

Фото: gp.gov.ua

СБУ разоблачила на взяточничестве медика Львовского областного госпиталя ветеранов. Женщина требовала деньги от участников АТО. За вознаграждение нарушительница оформляла ветеранам инвалидность.