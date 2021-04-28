Медики рассказали о состоянии пострадавших из лифта, который оборвался

В Одессе в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с восемью пассажирами. Фото: dumskaya.net

Семь человек, которые получили травмы в результате падения лифта на ул. Маршала Говорова в Одессе, доставили в городскую больницу №1. Все были в шоке. Еще одного пострадавшего отвезли в другое медучреждение.

Пострадавших обследовали. Состояние пятерых удовлетворительное, и в госпитализации они не нуждаются.

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Двух мужчин госпитализировали в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой и сопутствующими повреждениями, рассказал заместитель директора по хирургической помощи ГКБ №1 Максим Невзоров, передает Odessa.online.

Поскольку лифт упал с небольшой высоты - примерно 7 м - люди не получили тяжелые травмы, объяснил врач.

Утром 28 апреля в десятиэтажном доме на ул. Маршала Говорова в Одессе лифт сорвался в шахту с первого этажа. В кабине находились восемь человек. Спасатели с помощью специнструмента открыли двери лифта и освободили людей. Дело расследует полиция.