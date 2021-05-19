Медики наживались на бесплатных услугах

Фото: zp.npu.gov.ua

Двое медиков одной из больниц Запорожья наживались на пациентах. Злоупотребляя служебным положением, требовали и получали взятки за медицинские услуги, которые относятся к бесплатным.

Одного из врачей задержали сразу после получения от пациента 12 тыс. грн. По предварительным данным, врачи ежемесячно имели около 200 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции

"Сотрудники полиции проверяют причастность других должностных лиц медицинского учреждения к функционированию коррупционной схемы", - говорят полицейские.

Сегодня, 19 мая, задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В Одессе СБУ разоблачила во взяточничестве должностных лиц центра кардиохирургии при областной больнице. Из людей требовали деньги за операции, которые оплачивает государство. Стоимость "услуг" медиков составляла до 500 тыс. грн.