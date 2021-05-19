 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 108
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 900
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 405
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 297
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 882
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 738
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1242
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
3
3
3
17
4
Водитель отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Водитель отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Медики наживались на бесплатных услугах
Медики наживались на бесплатных услугах
Вандалы повредили дефибрилляторы в метро. Один хотел украсть бездомный
Вандалы повредили дефибрилляторы в метро. Один хотел украсть бездомный
Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии
Червоноград ушел под воду: фото и видео последствий стихии
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди
Видео
Все видео
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
На столичном вокзале сняли на видео ромов с огромными баулами
Задержали водителя, который не мог стоять на ногах
Задержали водителя, который не мог стоять на ногах
Судью задержали на взятке
Судью задержали на взятке
Скандал с выброшенными паспортами: женщина записала видеообращение
Скандал с выброшенными паспортами: женщина записала видеообращение
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 783
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 540
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 108
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 18:10

Медики наживались на бесплатных услугах
3

  Комментировать

Запорожские полицейские в одной из больниц города разоблачили коррупционную схему
Фото: zp.npu.gov.ua
Запорожские полицейские в одной из больниц города разоблачили коррупционную схему
Запорожские полицейские в одной из больниц города разоблачили коррупционную схему

Двое медиков одной из больниц Запорожья наживались на пациентах. Злоупотребляя служебным положением, требовали и получали взятки за медицинские услуги, которые относятся к бесплатным.

Одного из врачей задержали сразу после получения от пациента 12 тыс. грн. По предварительным данным, врачи ежемесячно имели около 200 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции

"Сотрудники полиции проверяют причастность других должностных лиц медицинского учреждения к функционированию коррупционной схемы", - говорят полицейские.

Сегодня, 19 мая, задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В Одессе СБУ разоблачила во взяточничестве должностных лиц центра кардиохирургии при областной больнице. Из людей требовали деньги за операции, которые оплачивает государство. Стоимость "услуг" медиков составляла до 500 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медики наживались на бесплатных услугах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11160
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10566
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5616
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5031
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 2 Просмотров: 3573
Происшествия
Ученик планировал стрельбу в столичной школе - прокуратура
Ученик планировал стрельбу в столичной школе - прокуратура Просмотров: 81
Мошенники под видом соцработников перепродавали квартиры одиноких
Мошенники под видом соцработников перепродавали квартиры одиноких Просмотров: 45
Водитель отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Водитель отказал в льготном проезде участнику боевых действий
3
 Просмотров: 261
Обматывал пленкой и снимал на телефон: 15-летний хулиган травил школьника
Обматывал пленкой и снимал на телефон: 15-летний хулиган травил школьника Просмотров: 162
В Киеве посетитель ресторана прострелил живот администратору
В Киеве посетитель ресторана прострелил живот администратору Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
2
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
2
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Голосов: 1255
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть