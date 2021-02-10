Медики были бессильны: 8-летняя девочка погибла вместе с бабушкой

Фото: vn.dsns.gov.ua

В Погребище Винницкой области во время пожара погибли 73-летняя женщина и ее 8-летняя внучка.

В их квартире в 5-этажке на ул. Богдана Хмельницкого, 94 вспыхнуло 10 февраля около 8.50, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный пожар в больнице: последние новости по делу

"Горела одна из комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки. Из соседних квартир спасатели сразу эвакуировали четырех жителей дома, вывели на свежий воздух - троих, и спасли еще четырех человек. В горящей квартире нашли мертвой 73-летнюю мать хозяйки квартиры и 8-летнюю девочку без сознания. К сожалению, реанимировать ребенка не удалось, она скончалась в автомобиле медиков", - рассказали спасатели.

В 10:13 пожар потушили. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв.м, домашние вещи, мебель, бытовую технику. Причину возгорания устанавливают.

В четырнадцатиэтажном доме на ул. Гагарина, 165 в Харькове вспыхнул пожар. Погиб 37-летний мужчина. Еще 13 человек спасли, 22 - вывели на свежий воздух спасатели.