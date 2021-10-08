Мецгеру вручили новое подозрение

 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1287
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 351
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1467
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3978
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1179
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Видео
Все видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 621
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 423
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 801
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2097
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 513
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 14:45

Мецгеру вручили новое подозрение

  Комментировать
Мецгеру вручили новое подозрение
Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов. И попросил прощения у потерпевших и всего журналистского сообщества. Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение 8 октября.

К статье препятствования законной профессиональной деятельности журналистов добавили незаконное удержание людей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сам в шоке: председатель Укрэксимбанка Мецгер сделал еще одно заявление

"Руководителю банка сообщено о новом подозрении. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мецгеру вручили новое подозрение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7425
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5697
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3978
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 3501
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2943
Происшествия
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова Просмотров: 360
Дважды теряла сознание в Раде: рассказали, где сейчас Скороход
Дважды теряла сознание в Раде: рассказали, где сейчас Скороход Просмотров: 684
Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности
Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности Просмотров: 828
Полякова перед смертью видели с криминальным авторитетом. Полиция проверяет информацию
Полякова перед смертью видели с криминальным авторитетом. Полиция проверяет информацию Просмотров: 774
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
3
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 129
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть