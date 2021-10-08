Председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение 8 октября.
К статье препятствования законной профессиональной деятельности журналистов добавили незаконное удержание людей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сам в шоке: председатель Укрэксимбанка Мецгер сделал еще одно заявление
"Руководителю банка сообщено о новом подозрении. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.
В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.
В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.
Комментарии