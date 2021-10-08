Председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение 8 октября.

К статье препятствования законной профессиональной деятельности журналистов добавили незаконное удержание людей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"Руководителю банка сообщено о новом подозрении. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.