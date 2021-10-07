Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение по делу о нападении на журналистов "Схем".

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Автор: t.me/kyiv_pro_office Двум служащим Укрэксимбанка вручено уведомление о подозрении в препятствовании работе журналистов "Схем"

"4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку", - сказано в сообщении.

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Евгений Мецгер в Facebook подтвердил вручение подозрения и показал документ. Заверил, что готов в полном объеме сотрудничать со следствием.

Автор: facebook.com/Евгений Мецгер Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер подтвердил вручение подозрения и показал документ

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", - написал он.

И еще раз извинился перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного. В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.