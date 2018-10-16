Матиос рассказал, как взорвали арсенал вблизи Ични

Взрывы на военном арсенале под Ичней могли запустить с помощью мобильного телефона. Фото - Тhe Бабель

Взрывы на военном арсенале под Ичней могли запустить с помощью мобильного телефона, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории", - сказал Матиос, передает "112 Украина".

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Следователи считают, что именно этот неидентифицированный телефон привел в действие взрывное устройство на арсенале. Поэтому правоохранители открыли новое уголовное производство по статье о диверсии.

Пожар на 6 военном арсенале в Ичне на Черниговщине возник 9 октября. Огонь охватил около трети склада, начали взрываться боеприпасы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 12,5 тыс. человек, многие дома остались без света и газа. Над территорией складов закрыли воздушное пространство, также остановили железнодорожное и автомобильное сообщение.