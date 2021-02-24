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среда, 24 февраля 2021 10:50

Матери нет, отец - пьянствовал: рассказали о ребенку, который "вышел" из пятого этажа

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Матери нет, отец - пьянствовал: рассказали о ребенку, который &quot;вышел&quot; из пятого этажа
В Кривом Роге на Днепропетровщине медики спасают 10-летнего мальчика. Он упал с 5-го этажа, убегая от пьяного отца. Фото: pixabay.com

В Кривом Роге на Днепропетровщине медики спасают 10-летнего мальчика, который упал с 5-го этажа. Имеет черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Ему уже сделали 1 операцию. Он остается в реанимации, но угроза для жизни миновала.

Мать мальчика лишили родительских прав. А отец заботился о сыне, но только когда был трезвый, по словам соседей. Исчезновении сына он даже не заметил. Когда приехала полиция, заявил, что он спит.

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"Тихий ребенок. Жаль. Как это - ребенка довести до такого, чтобы уже выхода не было? Отец пил, шумно вели себя", - рассказывает соседка пострадавшего мальчика, передает ТСН.

Никаких объяснений мальчик не дает. Возможно, не помнит, что с ним произошло. Или не хочет говорить, по словам медицинского директора горбольницы №8 Ярослава Войтенко.

Теперь соцслужбы обещают: ребенка отцу не вернут.

Событие произошло 22 февраля около 23:00 в Саксаганском районе Кривого Рога. Ребенка в одной пижаме под окнами дома нашел прохожий и вызвал "скорую". Мальчик успел сказать медикам, что хотел зацепиться за дерево, но не удержался.

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