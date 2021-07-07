Мать не вступилась: 7-летнюю девочку чуть не задушил отчим

В Донецкой области 7-летнюю девочку чуть не задушил сожитель матери. Фото: facebook.com/don.gunp

В Мариуполе Донецкой области 7-летнюю девочку чуть не задушил сожитель матери.

Ребенок смог вырваться и убежать из квартиры. Находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мать девочки и ее сожитель были пьяны. Взрослые ругали дочь. Затем, по словам ребенка, мужчина принялся ее душить. Полиция забрала малышку из семьи. Она находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют и выясняют полные обстоятельства происшествия. Служба по делам детей принимает решение о дальнейшей судьбе ребенка.

В Дружковке Донецкой области мужчина систематически избивал 7-летнего сына сожительницы. Мальчик даже терял сознание. Об издевательствах сообщила знакомая семьи, увидев ребенка с разбитым лицом.