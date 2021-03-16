Мать, которая не против романа 8-летней дочери с подростком, будут допрашивать

Фото: instagram.com/pasha_pai/

В полиции Киевской области обратили внимание на совместные фото и видео модели 8-летней Миланы Маханец и блогера 13-летнего Павла Пая, открыв производство.

Мать девочки вызвали на допрос, пишет ТСН.

Ранее она заявляла, что у детей действительно любовь, и советовала недоброжелателям не вмешиваться.

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14 марта 2021-го пользователи социальных сетей обратили внимание на двух несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась возмущением. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.