Мать и сын погибли в аварии

Водитель наехал на пешеходов. Фото: Национальная полиция

В Каменском Днепропетровской области произошла авария.

35-летняя женщина погибла на месте происшествия, в больнице скончался ее трехлетний сын, сообщает полиция Днепропетровской области.

26 ноября в 17:20 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Сичеславский шлях, напротив гостиницы "Родина".

По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ 1102" 1971 года рождения наехал на четырех пешеходов, которые находились в районе разделительной полосы автодороги. Пешеходами были две женщины и два ребенка.

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Девятилетняя девочка и 65-летняя женщина в больнице.

49-летний водитель грузовика MAN, перекинувшийся на автомобиль такси в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Он не понимает, как произошла авария. Почему проигнорировал запрещенный сигнал светофора – не объясняет.