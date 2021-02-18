Мать 2 детей бесследно исчезла в Киеве

Фото: із сімейнго архіву Попових

В Киеве разыскивают 38-летнюю Екатерину Попову, которая исчезла 8 февраля. Вышла из дома после обеда и не вернулась. Последний раз ее видели на ул. Радужной.

Дома на женщину ждут муж и 2 детей. Меньшего Екатерина родила 25 января, с тех пор страдала послеродовой депрессией, по словам родственников.

В отделе коммуникации столичной полиции сообщают приметы женщины: 38 лет, рост - 144 см, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы.

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Была одета в черную куртку до колен, серый шарф, зеленые брюки и коричневые сапоги.

Если известна какая-либо информация о местонахождении Екатерины, просят звонить по спецлинии 102.

Продолжаются поиски 46-летней Натальи Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района Ивано-Франковской области. 12 февраля женщина выехала из Рожнятовского района в свое село, однако домой не прибыла. Когда в последний раз разговаривала с дочерью, сказала, что вынуждена идти пешком.