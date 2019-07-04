Массовое отравление туристов: 13 человек оказались в больнице

В Ивано-Франковске массово отравились туристы. Фото: dpchas.com.ua

На полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе Ивано-Франковской области отравились 13 туристов, из них 3 детей.

"Первое сообщение об ухудшении состояния здоровья у людей поступило к спасателям вечером 3 июля. Каретой скорой медицинской помощи четверых пострадавших госпитализировали в Верховинскую ЦРБ. В течение ночи в больницу доставили еще четырех туристов", - сообщает УНИАН.

"По состоянию на 5 часов утра к Верховинской ЦРБ с предварительным диагнозом – острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести, госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые находились в горной местности на территории Верховинского района", - говорится в Ивано-Франковской ОГА.

Причины отравления выясняются.

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