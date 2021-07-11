Массовая гибель птиц на Херсонщине: назвали причину

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Причиной гибели в Херсонской области более 2350 птиц стало применение на полях препарата для борьбы с грызунами на основе бродифакума. Власти запретили его использовать в 40-километровой зоне вокруг заповедника Аскания-Нова.

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала Дом. Козырь отметил, что гибель птиц получила большой резонанс не только в Украине, но и в мире.

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - отметил Козырь.

По его словам, ведомства запретили бороться с грызунами этими препаратами в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова". При этом аграриям рекомендовали бороться с грызунами с помощью органических препаратов.

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На территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 погибали журавли. По одной из версий следователей, птицы могли погибнуть из-за обработанного химикатами зерна, которое посеяли фермеры на окружающих полях. 23 февраля директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко сообщил о новых случаях гибели птиц.