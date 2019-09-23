Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5094
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8127
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2097
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 459
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2979
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3447
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1458
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1287
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3303
Фото
Все фото
5
5
3
4
3
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
Еще одна трагическая ДТП в Киевской области: трое погибших
Еще одна трагическая ДТП в Киевской области: трое погибших
5 человек оказались под автобусом: кадры страшного ДТП под Житомиром
5 человек оказались под автобусом: кадры страшного ДТП под Житомиром
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
Видео
Все видео
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 162
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5301
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5283
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1728
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 711
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 13:31

Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших

  Комментировать
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
В Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли. Фото - zt.dsns.gov.ua

В масштабной аварии под Житомиром погибла начальник отдела рискованных операции Житомирской областной налоговой инспекции Елена Концедайло.

Ее муж, Олег Концедайло, вроде находится в реанимации Супруги возвращались с отдыха в Яремче. В Житомире их ждали дочь и мать погибшей, пишет zhitomir-online.com.

В автобусе с отдыха ехали работники Житомирского трамвайно-троллейбусного депо.

Что касается пострадавших - им от 42 до 71 года. Все находятся в Новоград-Волынской райбольнице. Три человека в реанимации, их состояние тяжелое. У них травмы головы, ушибы внутренних органов и переломы конечностей, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром

Угрозы их жизни уже нет. Первоочередные операции уже сделали.

"В больнице был и водитель бензовоза, но после оказания первой медицинской помощи его задержали. За нарушение правил дорожного движения ему грозит 10 лет за решеткой", - говорит начальник отдела коммуникации областной полиции Алла Ващенко.

В городе объявили 3-дневный траур по погибшим.

Смертельная авария в Житомирской области произошла в результате столкновения автоцистерны и автобуса. Погибли 9 человек. Еще 10 - травмированы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 41346
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 38871
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 34650
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 6 Просмотров: 26415
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 24509
Происшествия
Ехали с отдыха: обнародовали имена погибших в аварии под Житомиром
Ехали с отдыха: обнародовали имена погибших в аварии под Житомиром Просмотров: 504
Из колонии сбежал убийца: фото преступника
Из колонии сбежал убийца: фото преступника Просмотров: 1827
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 7209
Допраздновались: на день села один депутат избил другого
Допраздновались: на день села один депутат избил другого Просмотров: 306
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
5
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
6
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
4
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 36
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua