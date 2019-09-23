Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших

В масштабной аварии под Житомиром погибла начальник отдела рискованных операции Житомирской областной налоговой инспекции Елена Концедайло.
Ее муж, Олег Концедайло, вроде находится в реанимации Супруги возвращались с отдыха в Яремче. В Житомире их ждали дочь и мать погибшей, пишет zhitomir-online.com.
В автобусе с отдыха ехали работники Житомирского трамвайно-троллейбусного депо.
Что касается пострадавших - им от 42 до 71 года. Все находятся в Новоград-Волынской райбольнице. Три человека в реанимации, их состояние тяжелое. У них травмы головы, ушибы внутренних органов и переломы конечностей, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в больнице.
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Угрозы их жизни уже нет. Первоочередные операции уже сделали.
"В больнице был и водитель бензовоза, но после оказания первой медицинской помощи его задержали. За нарушение правил дорожного движения ему грозит 10 лет за решеткой", - говорит начальник отдела коммуникации областной полиции Алла Ващенко.
В городе объявили 3-дневный траур по погибшим.
Смертельная авария в Житомирской области произошла в результате столкновения автоцистерны и автобуса. Погибли 9 человек. Еще 10 - травмированы.
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