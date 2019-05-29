Масштабное ДТП на Ровенщине: двое погибших

28 мая, около 17 часов на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

В Киеве на на среднем разведывательном корабле ВМС ВС Украины произошел пожар. Корабль принадлежит заводу "Кузница на Рыбацкой". Владеющая предприятием компания "Евінз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко. До этого завод принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко и бизнесмену Игорю Кононенко.