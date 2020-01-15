Масштабная схема в налоговой: СБУ "трясет" руководителя ГНС

По данному факту зарегистрировали уголовное производство. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы. Они способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщает собственный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

"Чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – рассказал источник.

По данным источников, обыски у налоговиков проходят в нескольких областях. Следственные действия происходят также и у главы ГНС Сергея Верланова.

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СБУ сообщает, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ДФС Украины.

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложении $25 тыс. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.