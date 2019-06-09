Масштабная ДТП в Золочеве: есть пострадавшие

Масштабная ДТП в Золочеве. ФОТО: АПОСТРОФ

В городе Золочев Львовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали 11 человек.

ДТП произошло нп ул. Объездная, где водитель грузового автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением, после чего автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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После этого из автомобиля "ГАЗ" выпала бочка объемом 200 литров и повредила Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

Все пострадавшие госпитализированы в Золочевскую больницу.

По улице Я. Мудрого в Белой Церкви столкнулись два автомобиля. Событие произошла 8 июня около 11:00 напротив горисполкома.