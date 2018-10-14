Машину разбросало на части: пьяный водитель слетел с моста

В Киеве пьяный водитель слетел с Индустриального моста. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве пьяный водитель слетел с Индустриального моста.

Авария произошла около 4:30 утра 14 октября. От удара вырвало двигатель и другие части машины. Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

"Очень пьяный водитель "Хонда Аккорд" поехал кататься по городу и слетел с Индустриального путепровода вниз. Вырвало двигатель, коробку и колесо. Полностью улетела выхлопная система", - говорится в сообщении.

Когда патрульные начали доставать водителя, он был без сознания, однако, когда пришел в себя, пытался скрыться с места происшествия. По словам свидетелей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сообщается, что водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

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