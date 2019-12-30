Машину разбило вдребезги: 10-летняя девочка погибла в жуткой аварии

На трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение автомобилей. Фото: Radio Svoboda

На трассе "Киев-Чоп" вблизи села Дорогобуж Ровенской области произошла смертельная авария, погибла 10-летняя девочка.

Так водитель автомобиля Renault Rapid во время разворота столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем с еще одним, Mercedes Vito, который двигался за ним. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет. От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка "Renault Rapid" - дочь водителя автомобиля. Последнего с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. У него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения. По результатам освидетельствования водители Volkswagen Crafter - 47-летний житель Киевщины и Mercedes Vito - 36-летний иностранец были трезвые", - рассказали правоохранители.

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