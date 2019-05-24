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пятница, 24 мая 2019 14:38

Мангер прошел полиграф по собственному желанию - ГПУ

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Мангер прошел полиграф по собственному желанию - ГПУ
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер не прошел психологическую экспертизу по определению суда. Фото - facebook.com/vlad.manger

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не прошел психологическую экспертизу по постановлению суда.

Исследование на детекторе лжи во Всеукраинской ассоциации полиграфологов было проведено по его собственной инициативе. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"В соответствии с постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 Владислав Мангер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, выполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины", - сообщил представитель ГПУ.

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Однако, по словам Лысенко, Мангер не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов".

"Исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства. Его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - добавил представитель ГПУ.

24 мая Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе. Ответы были правдивыми, показало исследование.

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