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среда, 06 января 2021 09:32

Малыш умер после родов - родители обвиняют медиков

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Малыш умер после родов - родители обвиняют медиков
Роженице долго не оказывали медицинскую помощь несмотря на кровотечение Фото: galas.te.ua

В Житомире умер новорожденный малыш.

Родители обвиняют в смерти ребенка врачей. Роженице долго не оказывали медицинскую помощь несмотря на кровотечение.

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У женщины роды начались преждевременно, но в отделении ее продержали больше часа, пишет tsn.ua. Мальчик умер от асфиксии. Врачи говорят, что делали все быстро, однако на установление диагноза нужно было время.

У 32-летнего Виталия и 22-летней Людмилы ребенок был первый. Они его ждали , заранее купили одежду и игрушки. Вспоминают как радовались, когда узнали, что у них будет сын.

"Будет мальчик, мы готовились, были очень рады, колыбель купили, вещи для ребенка покупали", - рассказала роженица Людмила Суходольская.

Беременность протекала хорошо, однако на 35 неделе Людмила почувствовала сильную боль в животе. Скорая доставила женщину в роддом, но в приемном отделении ей пришлось ждать больше часа.

"Более часа жену держали в приемном, потом повезли в родильное, там держали, не знали что делать, а за это время мой ребенок задыхался", - рассказал Виталий Барановский.

В конце концов роженице сделали кесарево сечение. Малыш был жив, но через несколько часов скончался. Супруги считают, медики потратили время.

"Как мне сказали, была гипоксия мозга, то есть не поступал кислород в головной мозг, то есть ребенок задохнулся", - пояснил мужчина.

В роддоме это отрицают. Говорят, что задержка возникла, потому что нужно было время, чтобы поставить диагноз роженицы. У нее обнаружили отслоение плаценты.

"Надо было поставить диагноз - это отслойка, или это просто роды, может если преждевременные роды и их надо было остановить. Она поступила в 17.50, а в 18.20 ребенка вытащили ", - сообщила медицинская директор Житомирского областного перинатального центра Людмила Асташкина.

"Вызвал скорую в 16.34 и она быстро отреагировала. А в истории родов написано, что в 17.50 моя жена только попала в приемное. Уже час где-то делся, уже не является правдой ", - рассказал мужчина.

С заявлением в халатности медиков супруги обратились в полицию. Здесь открыли уголовное производство.

"Предварительная квалификация ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Подано ходатайство в суд о проведении следственных действий ", - говорит руководитель отдела коммуникаций ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко.

Если вину медиков докажут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В Киеве в элитном частном роддоме "Лелека" умерла новорожденная девочка, которой было 35 дней. Мать считает, что в трагедии виноваты врачи.

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