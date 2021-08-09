Мальчик не умел плавать и хотел прыгать: очевидцы рассказали о трагедии в аквапарке

В Днепре в бассейне аквапарка погиб 9-летний мальчик. Фото: dp.informator.ua

Погибший в аквапарке в Днепре 9-летний мальчик не умел плавать. Он несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали.

Когда ребенок остался один - нырнул в водоем вниз головой. В это время мать якобы отдыхала в баре, написали очевидцы в социальных сетях.

Женщина была пьяна и выпивала вместе с каким-то мужчиной. Он впоследствии кричал на медиков скорой помощи и указывал им, что и как делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель ребенка в аквапарке: что рассказали в полиции

"Накричал на женщину, которая достала телефон, чтобы посмотреть время. И при этом даже не выпускал из рук стакан с пивом. Мы провели в аквапарке около 40 минут. Все это время мальчика пытались реанимировать. Но так и не удалось спасти", - написали очевидцы.

В комментариях к публикации пользователи пишут, что женщина выглядела "неблагополучно". А мальчик якобы имел отклонения.

В Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла 8 августа. Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безрезультатно.