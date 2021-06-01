Майора будут судить по делу о взрывах в Балаклее

Майору грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Фото: "Рубрика"

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывшего командира, майора Вооруженных сил за халатное отношение к службе в связи со взрывами в воинской части в Балаклее Харьковской области.

Следствие считает, что бездействие командира отряда привела к гибели трех военнослужащих и ранения четырех 15 ноября 2019, сообщает Офис генпрокурора.

Вопреки требованиям уставов и приказов он находился в административном здании во время утилизации боеприпасов. А должен был контролировать процесс.

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Военный не обеспечил личный состав спецтранспортом для дистанционного транспортировки боеприпасов и защитой. Не объяснил правила обращения с боеприпасами зенитно-ракетных комплексов "Куб", не проверил навыки личного состава.

Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

23 марта 2017 в городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала Минобороны произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Эвакуированы около 36 тыс. человек. Разрушены 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города. Кабинет министров Украины выделил на ликвидацию последствий взрывов 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - 10 млн грн. Для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн, из городского - 4,5 млн грн. Установили свидетелей, которые видели, как с беспилотного летательного аппарата сбросили средства, повлекшие детонацию и взрывы на складах 65-го ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны вблизи Балаклее.