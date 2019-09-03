Магазин, тренажерный зал и парикмахерская: куда этапировали Зайцеву

Осужденную за масштабную аварию в Харькове Елену Зайцеву этапировали в колонию. Фото - УНИАН

Осужденную на 10 лет за масштабную аварию в Харькове Елену Зайцеву этапировали в колонию 2 сентября.

Она будет отбывать срок в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, сообщают "Комментарии. Харьков".

Заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы, указано на Тюремном портале.

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Учреждение трудоустраивает осужденных на собственном производстве и на контрагентских объектах. Основной вид деятельности - пошив одежды. Также созданы участки по изготовлению шлакоблока и тротуарной плитки.

Осужденные проживают в четырехэтажном общежитии. В учреждении функционируют: медицинский пункт, банно-прачечный комбинат, парикмахерская, магазин, библиотека, тренажерный зал, участок ремонта обуви, комната для проведения религиозных обрядов, отмечается на сайте.



18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова в Харькове столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара "японец" врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. В аварии погибли 6 человек, еще 5 получили травмы. Суд первой инстанции приговорил Зайцеву и другого водителя Геннадия Дронова до 10 лет лишения свободы, Апелляционный суд приговоры не изменил. Геннадия Дронова этапировали 28 августа в Крюковскую исправительную колонию №29. Оттуда он намерен подать кассационную жалобу.