Мачеха избивала 10-летнюю девочку

В Харькове мачеха нанесла девочке черепно-мозговую травму. Женщину привлекли к ответственности. Фото: 24tv.ua

В Харькове полиция привлекла к ответственности 35-летнюю женщину за избиение малолетнего ребенка.

Мачеха систематически избивала свою 10-летнюю падчерицу. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. Сейчас находится в центре реабилитации, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В Киевский отдел полиции со службы "102" поступило сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком. По месту проживания потерпевшей выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия, а также инспектор ювенальной превенции Киевского отдела полиции вместе с социальной службой", - говорится в сообщении .

В отношении женщины правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 и ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также на мачеху выписали временное запретительное предписание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за пандемии уровень домашнего насилия вырос почти вдвое - генпрокурор

По информации Нацполиции, с начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии, больше всего - от женщин.