Льют солярку и разбрасывают битое стекло: детей выживают с детской площадки

В Кривом Роге неизвестным мешают дети на площадке. Они делают все, чтобы дети там ни играли. Об этом сообщила в соцсети жительница Саксаганского района Кривого Рога Анастасия Витко. Женщина рассказывает, что систематически кто-то делает пакости, чтобы "выселить" детей с площадки.

По словам женщины, неизвестные лица 16 августа залили площадку жидкостью, похожей на машинное масло. За 4 дня на площадке разбили стекло, за 2 дня - снова стекло, а за неделю площадку окропили соляркой.

"Мы лишены мест прогулки с детьми! Наверное, кому-то мешают дети в возрасте от 2 до 6 лет, или кому-то зачем-то эта территория нужна. Полицию каждый раз вызывали, заявление в исполком писали, участковый приходил", - рассказывает Анастасия.

Женщина рассказывает, что площадку они обновляли своими силами, за свой счет, красили скаты, турники, завозили песок, шили чехол на песочницу, оставляли детские игрушки. Сейчас все это испорчено.

Пользователи сети, где Анастасия разместила сообщение, советуют родителям организовать дежурство и таким образом поймать "вредителя".

На детской площадке нашли убитыми 29-летнюю женщину и ее 52-летнего отчима. Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили прохожие.