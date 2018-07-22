Люди подорвались в собственном дворе

В Марьинке Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В 11.15 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранением тела. Установлено, что один из пострадавших наступил на собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин дома вместе с товарищем приехали к дому, чтобы проверить, все ли на месте, ведь из-за обстрелов мужчина и его семья временно живут у родственников.
Сейчас их транспортировали в медучреждение соседнего Курахово. Состояние пострадавших не тяжелое", - рассказали в полиции.
Установлено, что мужчинам 45 и 43 года.
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15 июля на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета. Пострадали двое жителей Краматорска.
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