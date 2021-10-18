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вторник, 19 октября 2021 11:03

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого пошел на дно
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Шесть лет назад 19 октября взяли под стражу капитана рыболовно-прогулочного катера "Иволга" Александра Кнышова. За два дня до этого судно, которым управлял, ушло под воду с 44 людьми на борту. 20 человек погибли и еще 2 пропали без вести.

"Люди оказались в холодной воде, температура которой была градусов 10. Несмотря на то, что к берегу было недалеко, глубина была довольно солидная. Люди пытались как-то выбраться из-под стальной конструкции катера. Хватались за деревянные обломки, в том числе и капитан. Но некоторые пассажиры погибли сразу, я собственными глазами видел, как возле меня проплывали трупы", - рассказывал пассажир Александр Косенко.

Катер вышел в море в шторм, при этом максимально разрешенное количество пассажиров на нем было превышено в три раза. В заливе у входа в устье Днестровского лимана перевернулся. В это время уже возвращался на берег после рыбалки на мели. При этом капитан не подал сигнала SOS. Об аварии судна узнали только благодаря переговорам по радио.

Капитану затонувшего судна дали 10 лет тюрьмы
Фото: nv.ua
Судно с 44 людьми ушло под воду
Судно с 44 людьми ушло под воду
Судно с 44 людьми ушло под воду

"Установлено 27 нарушений пунктов, самое главное - перегрузка. В связи с тем, что катер "Иволга" может размещать только 15 человек. И нарушение скоростного режима", - рассказывала прокурор Светлана Кологрьова.

Окончательный приговор капитану объявили только в 2019 году. До этого был в СИЗО. Суд назначил ему девять лет тюрьмы. Однако, согласно "закона Савченко", где один день пребывания в изоляторе равен двум дням тюрьмы, Кнышов на тот момент уже отбыл 8 лет наказания, поэтому готовился вскоре выйти на свободу. Судья объяснил, что воздержался от максимального наказания, ведь выход судна в шторм допустили целый ряд служб и ни одна из них до сих пор не понесла ответственность. Такое решение возмутило родных погибших и пострадавших, которые были убеждены в виновности капитана. Они требовали более жесткого наказания и в 2020-м Кнышову добавили еще год тюрьмы.

"Мы очень расстроены, потому что считаем, что 4 года находиться в СИЗО - это не то наказание, которое он должен понести. 22 человека погибло", - сказала дочь погибшего на судне Надежда Русанова.

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"Наша семья его не простила. Нам лично никто не приносил извинения. К нам было такое отношения на суде со стороны капитана, будто мы к нему домой пришли. Капитан очень много себе позволял, кричал. И, конечно, десять лет - это недостаточно, но это максимум по этой статье", - отмечает дочь погибшего во время крушения Владимира Десатова Алина Лахман.

Через год после трагедии в Заливе установили мемориал погибшим на катере "Иволга". Памятник состоит из двух гранитных плит, на которых высечены имена всех погибших и пропавших без вести в тот трагический день. А их семьям правительство выделило по 150 тыс. грн.

20 лет назад 26 января в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", который возвращался из Стамбула в Евпаторию.

На борту находилось 52 человека - 27 членов экипажа и 25 пассажиров. Спастись удалось не всем: 20 человек погибли, тела 5-х из них так и не были найдены. Люди почти 2 дня болтались на плотах в ледяной воде. Спасательная операция была объявлена ​​только 28 января.

Судно было перегружено товаром, который был неправильно расположен и закреплен на борту. Кроме того, капитан судна Леонид Пономаренко признался в нарушении маршрута плавания.

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Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого пошел на дно

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