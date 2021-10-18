"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого пошел на дно

Шесть лет назад 19 октября взяли под стражу капитана рыболовно-прогулочного катера "Иволга" Александра Кнышова. За два дня до этого судно, которым управлял, ушло под воду с 44 людьми на борту. 20 человек погибли и еще 2 пропали без вести.

"Люди оказались в холодной воде, температура которой была градусов 10. Несмотря на то, что к берегу было недалеко, глубина была довольно солидная. Люди пытались как-то выбраться из-под стальной конструкции катера. Хватались за деревянные обломки, в том числе и капитан. Но некоторые пассажиры погибли сразу, я собственными глазами видел, как возле меня проплывали трупы", - рассказывал пассажир Александр Косенко.

Катер вышел в море в шторм, при этом максимально разрешенное количество пассажиров на нем было превышено в три раза. В заливе у входа в устье Днестровского лимана перевернулся. В это время уже возвращался на берег после рыбалки на мели. При этом капитан не подал сигнала SOS. Об аварии судна узнали только благодаря переговорам по радио.

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"Установлено 27 нарушений пунктов, самое главное - перегрузка. В связи с тем, что катер "Иволга" может размещать только 15 человек. И нарушение скоростного режима", - рассказывала прокурор Светлана Кологрьова.

Окончательный приговор капитану объявили только в 2019 году. До этого был в СИЗО. Суд назначил ему девять лет тюрьмы. Однако, согласно "закона Савченко", где один день пребывания в изоляторе равен двум дням тюрьмы, Кнышов на тот момент уже отбыл 8 лет наказания, поэтому готовился вскоре выйти на свободу. Судья объяснил, что воздержался от максимального наказания, ведь выход судна в шторм допустили целый ряд служб и ни одна из них до сих пор не понесла ответственность. Такое решение возмутило родных погибших и пострадавших, которые были убеждены в виновности капитана. Они требовали более жесткого наказания и в 2020-м Кнышову добавили еще год тюрьмы.

"Мы очень расстроены, потому что считаем, что 4 года находиться в СИЗО - это не то наказание, которое он должен понести. 22 человека погибло", - сказала дочь погибшего на судне Надежда Русанова.

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"Наша семья его не простила. Нам лично никто не приносил извинения. К нам было такое отношения на суде со стороны капитана, будто мы к нему домой пришли. Капитан очень много себе позволял, кричал. И, конечно, десять лет - это недостаточно, но это максимум по этой статье", - отмечает дочь погибшего во время крушения Владимира Десатова Алина Лахман.

Через год после трагедии в Заливе установили мемориал погибшим на катере "Иволга". Памятник состоит из двух гранитных плит, на которых высечены имена всех погибших и пропавших без вести в тот трагический день. А их семьям правительство выделило по 150 тыс. грн.

20 лет назад 26 января в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", который возвращался из Стамбула в Евпаторию. На борту находилось 52 человека - 27 членов экипажа и 25 пассажиров. Спастись удалось не всем: 20 человек погибли, тела 5-х из них так и не были найдены. Люди почти 2 дня болтались на плотах в ледяной воде. Спасательная операция была объявлена ​​только 28 января. Судно было перегружено товаром, который был неправильно расположен и закреплен на борту. Кроме того, капитан судна Леонид Пономаренко признался в нарушении маршрута плавания.