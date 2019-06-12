Людей смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)

Фото: Facebook Романа Келемена

Показали фото с места аварии в Тячевском районе на Закарпатье. Там грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку.

Погибли 5 людей. Соответствующие кадры опубликовал в Facebook общественный активист Роман Келемен.

"Из машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", - говорится в заметке.

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Известно, что тела 4-х мужчин нашли. Тело пятого - ищут, его унесло течением.

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Авария произошла 11 июня. Началась непогода. Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением. Среди погибших - 2 работника лесхоза и 3 жителей села Тарасовка. Все ехали на заготовку дров.