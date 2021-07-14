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пятница, 16 июля 2021 11:10

Людей охватила паника: загорелись цистерны с желтым фосфором, которые сошли с рельсов
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15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов
Фото: radiosvoboda.org
15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов
15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов
15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов
Возгорание устраняли двое суток

14 лет назад, 16 июля 2007 года, на Львовщине в селе Ожидов, 15 цистерн с желтым фосфором сошли с рельсов. Это была одна из самых больших фосфорных экологических катастроф в мире.

В тот день весь Львов и вся область охватила паника. Через 10 дней после аварии поезд с фосфором покинул Ожидов.

16 июля цистерны с желтым фосфором в составе 58 вагонов ехали из Казахстана в Польшу. 15 вагонов с опасным веществом перевернулись. В результате схода цистерн повреждено 50 м железнодорожного пути, около 100 м контактной сети и три опоры. Во время тушения пожара образовалось ядовитое облако из продуктов горения с зоной поражения 90 км². В результате началась эвакуация из зоны поражения. В первую очередь эвакуировали людей из ближайших сел, остальные по желанию. Из пяти близлежащих сел вывезли более 800 человек. Ситуация осложнялась тем, что фосфор нельзя тушить водой.

Возгорание устраняли двое суток. В целом с начала чрезвычайной ситуации госпитализировали 152 человека, из них 27 детей.

Лишь на третий день людям в пострадавшие районы привезли воду и хлеб. Крестьяне не пили воду из колодцев и не ели овощи. Большинство людей уничтожили урожай.

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Согласно результатам независимой экспертизы из Польши, в почве, воде и воздухе в 97 селах, не обнаружили опасных химических веществ. Биологи и экологи уверяют, что превышение фосфора в почве нет. Качество продукции, по результатам Государственной станции защиты растений Львовской области, в норме.

В то же время крестьяне не верили экспертизам и жаловались на ухудшение состояния здоровья. Председатель сельского совета Ожидова Александра Шах подытожила, что после аварии люди жаловались на боль в легких, бронхах. В село приезжали с оборудованием пульмонологи из медицинского центра. Провели обследование. А на следующий год люди жаловались на боль в суставах, в ногах, руках, частые головные боли. Сельский голова просила крестьян обращаться во Львов к медикам, но к ее советам большинство не прислушивалась.

В фосфорной аварии виновата казахская сторона, которая произвела погрузки с нарушением правил.

Причинами аварии стали заглушонные предохранительные клапаны на 6 из 16 цистерн, нарушены правила погрузки и транспортировки. В частности, слой воды вместо предусмотренных правилами 50-60 см составлял 27-31 см, вследствие чего фосфор растекался внутри цистерны и самовозгорался при контакте с водой на непродолжительное время. Из-за этого внутри цистерны повышалось давление, такие выводы сделала экспертная группа, которая изучила цистерны. В нее вошли специалисты Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта.

Кроме того, повреждены рессоры, предназначенные для амортизации. В результате колебания цистерны превышали норму в 5-8 раз, что могло стать причиной схода вагона с рельсов.

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Желтый фосфор в земле безопасный, говорят химики. Однако погибли несколько деревьев, которые росли у отводящего канала на месте аварии. В нем ортофосфаты превышают норму только в четыре раза. Утечка и возгорание фосфора очень вредным. Смертельная доза, по данным химиков, составляет, одну десятую грамма.

Из-за аварии 127 крестьян остались безработными

Потерпевшая территория не была признана зоной бедствия. Ведь не погибли люди и скот. Поэтому крестьяне не получили никакой материальной компенсации. По словам самих людей, признание территории зоны имеет две стороны одной медали. С одной стороны, они бы получили какое-то возмещение, а с другой, их жизнь превратилась бы в ад, ведь из зоны отчуждения никто бы ничего не покупал. Здесь запрещали бы выращивать урожай.

После аварии правительство выделило 900 тыс. грн Буському району, из них 718 тыс. освоили в Ожидове: отремонтировали клуб, три фельдшерские амбулатории, некоторые дороги. Однако больше всего жители, особенно женщины, страдают от безработицы. В селе закрыли маслозавод. Поскольку его продукцию во Львове не покупали, как и овощи с Бугского района обходили на львовских рынках.

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье.

До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов слетели 6 из 9 вагонов.

Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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Дата
16
июля

Людей охватила паника: загорелись цистерны с желтым фосфором, которые сошли с рельсов

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