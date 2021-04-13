Лупила лицом о землю и кулаками - по голове: озверелая 15-летняя школьница избила 13-летнюю (18+)

В Запорожье школьницы 15 и 13 лет устроили жестокие разборки через парня. Фото: скриншот с видео

В Запорожье девушки 15 и 13 лет выясняли отношения из-за парня.

Конфликт закончился дракой, который снимали на видео свидетели. Соответствующий ролик выложили в группе its_zp. На кадрах видно, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и принялась избивать. В драку никто из очевидцев, среди которых были и парни, не вмешался. Только слышно, как присутствующие смеются и комментируют происходящее.

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"Две девушки не поделили парня, что привело к жестокой драки. 15-летняя соперница избила 13-летнюю. И в виде выигрыша получила внимание местного альфа-самца. Надеемся, на этот факт обратит внимание полиция", - подписали видео авторы.

Видео избиения школьницы во время мониторинга сети 12 апреля увидели полицейские. Участницы конфликта установлены. Проводится проверка. Следователи открыли уголовное производство.

В Торецке Донецкой области 14-летние подростки избили одноклассницу и заставили купаться обнаженной. В результате избиения пострадавшая получила ушибы головы и лица. Причиной расправы стала личная обида. Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсети, однако позже удалили.