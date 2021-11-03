Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью

В Винницкой области 38-летний мужчина в течение года избивал, запугивал и насиловал 17-летнюю дочь.

Мать девушки в это время была на заработках за границей. А мачеха ничего не замечала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua В Винницкой области полицейские задержали ранее судимого по подозрению в систематическом сексуальном насилии над 17-летней дочерью

"2 ноября в полицию позвонила мать потерпевшей девушки и сообщила, что бывший муж вывез за пределы города в автомобиле и изнасиловал их 17-летнюю дочь. Несовершеннолетняя рассказала полицейским, что отец в течение года систематически совершал над ней сексуальное насилие, избивал резиновой дубинкой и запугивал", - говорится в сообщении.

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Девушка проживала с отцом и мачехой. Учится в вузе. Из-за систематических побоев боялась раньше кому-то рассказать о насилии.

Автор: vn.npu.gov.ua За систематическое насилие несовершеннолетней дочери злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы

"После очередного изнасилования потерпевшая решилась позвонить матери. Злоумышленника, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, задержали", - говорят в полиции.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители готовят материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступнику грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию Ивано-Франковской области обратилась мать несовершеннолетней девочки. Она заподозрила, что ее муж вступает в половое сношение с их 14-летней дочерью. По словам последней, отношения с отцом длятся около года. Телесных повреждений ей не наносил. Давил морально и психологически.