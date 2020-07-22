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четверг, 23 июля 2020 08:05

Луцком террористу звонили подставные журналисты

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Луцком террористу звонили подставные журналисты
Силовики обманывали Кривоша. Фото: censor.net.ua

Журналисты, 21 июля звонили луцком террористу Максиму Кривошей, были подставными.

Об этом взаявив заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Новое время".

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"Я присутствовал на всех разговорах нашего переговорщика с ним. Плюс мы делали различные маневры, а-ля, ему звонят журналисты для того, чтобы его разговорить. Но на самом деле это были не журналисты. Пытались к нему привести" журналистов ", как он и требовал. Но сам террорист потом отказался от этого, когда ему предложили. Хотя СБУ отрабатывали эту историю, хотели таким образом провести штурм ", - рассказал Тимошенко.

21 июля в Луцке на центральной площади Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. У преступника было много автоматического оружия и гранат. Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.

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23
июля

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