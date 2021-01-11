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понедельник, 11 января 2021 12:17

Луцкого террориста признали вменяемым

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Луцкого террориста признали вменяемым
Луцкого террориста Максима Кривоша признали вменяемым. Фото: konkurent.ua

Луцкого террориста Максима Кривоша признали вменяемым.

Такие выводы психиатрической экспертизы, которую проводили во Львовской областной психиатрической больнице, сообщает "Первый" со ссылкой на собственные источники.

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Стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого проводили по ходатайству СБУ и прокуратуры. Поскольку предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша.

По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО.

Утром 21 июля прошлого года на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош удерживал 12 ч. Затем сдался. Находился под стражей. В ноябре суд отправил его на 2 месяца в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

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