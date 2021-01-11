Луцкого террориста признали вменяемым

Луцкого террориста Максима Кривоша признали вменяемым. Фото: konkurent.ua

Луцкого террориста Максима Кривоша признали вменяемым.

Такие выводы психиатрической экспертизы, которую проводили во Львовской областной психиатрической больнице, сообщает "Первый" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люди могут не разглядеть в террористе опасности. И тогда без жертв не обойтись"- эксперт по безопасности

Стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого проводили по ходатайству СБУ и прокуратуры. Поскольку предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша.

По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО.

Утром 21 июля прошлого года на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош удерживал 12 ч. Затем сдался. Находился под стражей. В ноябре суд отправил его на 2 месяца в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.