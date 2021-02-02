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вторник, 02 февраля 2021 13:51

Луцкий террорист требует допросить президента

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Луцкий террорист требует допросить президента
Обвиняемый в захвате заложников в центре Луцка Максим Кривош не признает свою вину. Фото: suspilne.media

Обвиняемый в захвате заложников в центре Луцка Максим Кривош не признает свою вину.

Подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошем 21 июля прошлого года. Об этом стало известно во время заседания в Луцком горрайонном суде сегодня, 2 февраля.

"Не признаю абсолютно. То есть вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина - перед заложниками. Но это мое личное дело", - сказал Максим Кривош, передает "Общественное".

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Удовлетворит ли прокуратура ходатайство, пока что неизвестно.

Также во время заседания Кривош написал на листе вопрос "Что ты можешь один?" Кому оно было адресовано - не сказал.

Стоит отметить, что это было первое заседание по делу. Оно длилось 1,5 ч. Кривошу продлили срок содержания под стражей.

Утром 21 июля прошлого года на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош удерживал 12 ч. Затем сдался. Находился под стражей. В ноябре суд отправил его на 2 месяца в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

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