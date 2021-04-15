Ломали банковские счета: в Польше поймали украинских хакеров

Хакеры члены организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств Фото: pixabay.com

В Польше в городе Катовице задержали 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек.

Они являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств, заявила пресс-секретарь полиции Катовице Александра Новара, передает Gazeta Wyborcza.

По версии следствия, задержанные с декабря 2020 года и заканчивая апрелем 2021 отправляли SMS-сообщения (всего - 280 тыс.) с таким текстом: "Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за неудобства. Пожалуйста, оплатите ее ". К сообщению прикреплялась ссылка, ведущей на фейковую страницу "банка" для оплаты.

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Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе.

Ущерб оценили в полтора миллиона злотых, или около $ 394 тыс.

В Тернополе мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Для этого он разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов. Оно позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях.