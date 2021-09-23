Локомотив перевернул грузовик: фото смертельного столкновения

В Николаевской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошла смертельная авария 23 сентября около 13:50.

Там локомотив столкнулся с самосвалом КрАЗ. 55-летний водитель погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине локомотив протаранил КрАЗ

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"Авария произошла на 24 километре перегона Никель - Побужский - Болеславчик на нерегулируемом железнодорожном переезде. Поезд сообщением Побужское - Подгородняя под управлением 32-летнего машиниста несмотря на экстренное торможение столкнулся с грузовым самосвалом КРАЗ", - сказано в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua От удара грузовик перевернулся. 55-летний водитель погиб на месте

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины. Открыли уголовное производство.

На железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотувата - Славянск. Погиб 56-летний водитель. Пассажир попал в больницу.