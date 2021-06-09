Ливень затопил улицы города - показали фото

Фото: 0629.com.ua

8 июня в Мариуполе Донецкой области ливень затопил улицы и дома.

Дождь шел с 13:30 до 19:00. Спасатели откачали 3588 куб. м воды, сообщает 0629.com.ua.

Подтопило 26 частных домохозяйств, подвальное помещение апелляционного суда, два подвала многоэтажек и четыре улицы.

Спасатели отбуксировали из затопленных участков шесть легковых автомобилей, микроавтобус и эвакуатор.

Уровень воды в море и реках поднялся на 1 м. Более 6 тыс. абонентов остались без электричества.

От ливня пострадало 138 многоэтажных домов. Там или затопило подвалы, или потекла кровля. Подтопило более 100 частных домов в Приморском и Центральном районах. Пострадали 11 школ и детских садов.

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Остановился 31 лифт из-за залитых машинных отделений.

За один день в городе выпало 55 мм осадков. В Мариуполе месячная норма осадков - 43 мм. В городе установили красный уровень опасности.

Грозовые дожди пройдут практически повсеместно в четверг. При грозах возможны шквалы и град, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. 10 июня ливня не будет разве что на юге и севере.