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четверг, 25 февраля 2021 11:48

Ликвидировали группу наркоторговцев. Среди сбытчиков - несовершеннолетние

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Ликвидировали группу наркоторговцев. Среди сбытчиков - несовершеннолетние
Буковинские оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Среди сбытчиков - несовершеннолетние. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Черновицкой области оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Участники группировки распространяли амфетамин, каннабис и гашиш на территории области.

Среди сбытчиков - несовершеннолетние, сообщает МВД.

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"В настоящее время разоблачены шесть членов группы. Во время санкционированных обысков у них изъяли наркотики и психотропы на сумму около четверти миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В Николаеве у 34-летнего главаря преступной группировки изъяли партию психотропов и каннабиса на 1 млн грн. Также у него нашли арсенал оружия.

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