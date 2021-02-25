Буковинские оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Среди сбытчиков - несовершеннолетние. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Черновицкой области оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Участники группировки распространяли амфетамин, каннабис и гашиш на территории области.

Среди сбытчиков - несовершеннолетние, сообщает МВД.

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"В настоящее время разоблачены шесть членов группы. Во время санкционированных обысков у них изъяли наркотики и психотропы на сумму около четверти миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В Николаеве у 34-летнего главаря преступной группировки изъяли партию психотропов и каннабиса на 1 млн грн. Также у него нашли арсенал оружия.