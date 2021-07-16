"Лифт смерти" убил механика

В Виннице во время ремонта лифта в многоэтажке погиб механик. Фото: tsn.ua

В Виннице на ул. Пирогова в подъезде многоэтажки во время ремонта лифта погиб работник коммунального предприятия "Винницагорлифт".

Трагедия произошла 15 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительной информации следствия, лифт внезапно начал двигаться, в результате чего 48-летний работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй работник не пострадал. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

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Жители дома говорят, этот лифт сломался не в первый раз, в нем постоянно застревают люди. И уверяют, даже мастера между собой называли его "лифтом смерти", сообщает ТСН.

Неделю назад в лифте заменили электронику, которая им управляла, говорят в ОСМД. Однако кабина и дальше двигалась рывками, а ее двери самовольно открывались.

Что произошло дальше - точно не может объяснить никто. Скорее всего механик что-то ремонтировал на первом этаже, когда кабина внезапно начала подниматься и затянула его в шахту. Медики помочь ему уже не смогли.

В Киеве на ул. Декабристов, 10-А оборвался лифт с человеком. Мужчина погиб на месте. Как оказалось, он что-то ремонтировал.