Лежала на дороге: в Каменском иномарка насмерть переехала женщину

В городе Каменское Днепропетровской области 38-летняя женщина в темное время суток легла на проезжую часть, ее насмерть переехала легковушка BMW. Об этом сообщает Информатор.

Трагедия произошла вечером в субботу на глазах у мужа. По имеющимся данным, супруги вышли на прогулку, во время которой между ними произошла ссора: мужчина заявил о намерении развестись.

После этого женщина легла на дорогу. Если первая машина смогла объехать ее, то следовавший следом BMW переехал жертву на высокой скорости.

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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