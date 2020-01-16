Лежала 3 дня: женщину завалило мусором в собственной квартире

В Сумах 75-летнюю женщину привалило хламом в собственной квартире. Фото - ТСН

В Сумах патрульные освободили 75-летнюю женщину из-под завалов хлама в собственной квартире.

Полицию вызвали соседи, когда одинокая женщина 3 дня не выходила из квартиры и не забирали пакетов с едой, сообщает ТСН.

Полицейские отверткой открыли двери и ужаснулись увиденным: чтобы добраться до пострадавшей - пришлось расчистить проход от мусора.

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Под завалами они заметили руку, что шевелила пальцами. Но откликнуться пенсионерка не могла, потому что была приваленная хламом. Так и пролежала 3 дня.

Выяснилось, что у женщины случился инсульт. Медики говорят, что ее жизнь спасли неравнодушие соседей и оперативность копов.

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